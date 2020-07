Vorfall in Kaarst : 30-Jähriger ohne Fahrerlaubnis unterwegs

(Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Kaarst Während einer Verkehrskontrolle an der Neersener Straße in Kaarst hat die Polizei nach eigenen Angaben am Mittwoch einen 30-jährigen Kaarster erwischt, der ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im Rahmen einer Überprüfung macher der Mann widersprüchliche Angaben zu seinen Personalien. Misstrauisch geworden kontrollierten die Beamten genauer und fanden heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Daneben beschlagnahmten die Ordnungshüter in seinem Wagen einen gefälschten Führerschein und einen Schlagstock. Den jungen Mann erwartet nun ein Strafverfahren. Bei dem Sondereinsatz zum Schutz schwacher Verkehrsteilnehmer wurde zwischen 9 und 13 Uhr das Hauptaugenmerk auf Gefahren für Fußgänger und Radfahrer gerichtet. Bei einer Geschwindigkeitsüberwachung auf der Neersener Straße fielen sechs Kraftfahrer auf, die die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern überschritten. Darüber hinaus mussten zwei Verstöße gegen die unerlaubte Benutzung von Mobiltelefonen geahndet werden.

(NGZ)