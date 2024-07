Smartphone im Internet verkauft Kaarster wird von Handykäufer angegriffen

Nachdem der Verkauf abgeschlossen war, wurde der Kaarster nochmals über die Internetplattform kontaktiert, da das Handy nicht funktionieren würde. Gegen 16.50 Uhr kam der Käufer mit einer weiteren unbekannten Person mit einem dunklen Pkw (Mönchengladbacher Kennzeichen) an die Antoniusstraße in Vorst. Der Käufer stieg aus dem Fahrzeug aus und griff den 28-Jährigen körperlich an. Der Unbekannte drohte ihm und forderte das Geld für das Handy sowie weiteres Bargeld, welches der Kaarster aushändigte.