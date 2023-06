Mobilität in Kaarst Rund 200 neue Fahrradbügel im Stadtgebiet aufgestellt

n den vergangenen Monaten sind im Kaarster Stadtgebiet rund 200 neue Fahrradanlehnbügel an 23 Standorten installiert worden, die aus Fördermitteln des Landes NRW finanziert wurden. Diese Mittel wurden im Jahr 2022 kurzfristig bereitgestellt und mussten binnen eines halben Jahres ausgegeben werden. Die Umsetzung der Maßnahme fußt auf einem Antrag der schwarz-grünen Koalition aus dem April 2021, in dem CDU und Grüne zahlreiche Standorte vorgeschlagen hatten. „Um die Nahmobilität mit dem Fahrrad zu fördern, ist es notwendig, mehr geeignete Abstellmöglichkeiten anzubieten. Vor allem soll es Radfahrenden eine vereinfachte Sicherung ihres Fahrrades gegen Diebstahl ermöglichen. Ein ausreichendes Angebot an Fahrradabstellplätzen fördert auch das geordnete Abstellen der Fahrräder“, erklärt Dominik Broda, Fraktionsvorsitzender der Grünen, zu der kurzfristigen Umsetzung der Maßnahme.