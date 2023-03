Veranstaltung für Auto- und Technikfans 20 Aussteller bei „Kaarst Autal“ am Start

20 Aussteller und 20 verschiedenen Automarken verschaffen den Besuchern einen Überblick über den Automobilmarkt in und um Kaarst. An jedem Stand der beteiligten Autohäuser warten auf die Besucher versierte Fachleute, die über alle mobilen Trends, Innovationen und Effizienzmodelle informieren. Veranstalter Jochen Schumm, der „Kaarst Autal“ seit zwölf Jahren zusammen mit Peter Wellen vom Autohaus Wellen in Büttgen organisiert, erklärt: „Wir sind glücklich, dass wir nach der unsicheren Planung wegen der coronabedingten Beschränkungen im vergangenen Jahr nun endlich wieder das volle Rahmenprogramm für kleine und große Automobilfans anbieten können. Insbesondere die beliebte Tombola hat letztes Jahr doch sehr gefehlt. Jetzt gibt‘s wieder viele tolle Preise zu gewinnen.“