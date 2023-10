Unbekanntes Gas versprüht 17 verletzte Schüler am ersten Schultag in Büttgen

Dabei war es am Vormittag noch ganz nach Plan losgegangen. Pünktlich um 10 Uhr betraten die rund 1000 Schülerinnen und Schüler den Neubau in Büttgen und wurde von ihren Lehrern in Empfang genommen. In Rundgängen erkundeten die Schüler ihre neue Heimat. Die Größe und Ausstattung der Schule machten sichtbar Eindruck bei den Kindern und Jugendlichen. Schulleiter Daniel Wienold, der mit seinem Kollegium den Umzug in den Herbstferien stemmen musste, zeigte sich am Morgen erleichtert: „Einige Kleinigkeiten sind noch zu erledigen. Aber der Schulbetrieb kann starten und ich bin wirklich sehr glücklich, dass wir den Umzug so gut gemeistert haben.“