Einbruch in Imbisswagen in Büttgen Brecheisen und Diebesgut bei 16-Jährigem gefunden

Büttgen · Die Polizei ist am Dienstagmorgen wegen eines Einbruchs in einen Imbisswagen zur Justus-Liebig-Straße nach Büttgen gerufen worden. Dort fanden die Beamten in einer Werkstatt eine verdächtige Person auf. Der 16-Jährige soll in der Nacht zuvor bereits in ein Jugendzentrum eingebrochen sein.

23.08.2023, 11:23 Uhr

Die Polizei ermittelt gegen Jugendliche, die in Verdacht stehen, Einbrüche begangen zu haben. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Ermittler des Kriminalkommissariats gehen dem Verdacht demnach nach. Die beiden 16-Jährigen wurden am Dienstag (22. August) gegen 3 Uhr im Rahmen einer Fahndung nach einem versuchten Aufbruch eines Zigarettenautomaten angetroffen, überprüft und mit zu einer Polizeiwache genommen. Zuvor wurde ein Bewohner des Grefrather Wegs durch Geräusche geweckt und stellte fest, dass sich zwei offenbar jugendliche Männer an einem Zigarettenautomaten zu schaffen machten. Er informierte die Polizei und gab eine Beschreibung der Tatverdächtigen ab, welche die Polizei kurze Zeit später antraf. Die beiden Jugendlichen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an die Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen 9 Uhr am Dienstagmorgen wurden die Ermittler dann zu einem Einbruch in einen Imbisswagen auf der Justus-Liebig-Straße gerufen. Es stellte sich heraus, dass dieser in der Zeit von Montag (21. August), 19 Uhr bis Dienstag (22.), 7.40 Uhr, durch Aufhebeln geöffnet und offensichtlich unter anderem eine Musikbox entwendet wurde. Zeitgleich erhielt die Polizei Kenntnis darüber, dass sich eine verdächtige Person an einer Werkstatt aufhalte und unter dort abgestellte Fahrzeuge schaue. Hier konnte abermals einer der 16-Jährigen angetroffen werden. Bei der Durchsuchung der Person durch die Beamten wurde ein Brecheisen und eine Musikbox, offenbar die aus dem Imbisswagen, gefunden. Bei den weiteren polizeilichen Maßnahmen fanden die Ermittler bei dem Jungen weiteres mutmaßliches Diebesgut, eine Schreckschusswaffe und eine geringe Menge Betäubungsmittel. Ob die 16-Jährigen für weitere Einbrüche oder Einbruchsversuche in Frage kommen, werden die weiteren Ermittlungen zeigen. Hinweise nimmt die Polizei unter der 02131 3000 entgegen.

(NGZ)