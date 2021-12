Lions-Club und It’s für Kids : 15.000 Euro Spende für die Flutopfer

Kaarst Für Andreas Grevelding und Johannes Schuck, Vizepräsidenten des Lions-Clubs Voreifel, hat sich die Reise nach Kaarst am Donnerstag gelohnt. Sie nahmen einen Scheck über 15.000 Euro in Empfang.

10.000 Euro hatte der Lions-Club Kaarst-Büttgen-Korschenbroich mit einem Adventskalender erwirtschaftet. „Durch diese Kalender sind in den vergangenen Jahren bereits weit über 200.000 Euro an Spendengeldern zusammengekommen“, erklärte das Kaarster Lions-Club-Mitglied Werner Wodsak . Präsident Horst Hartung überreichte den Scheck an die Lions-Freunde aus der Voreifel.

Dass auch Ulrich Bohnen von der Stiftung „It’s für Kids“ aus Hilden angereist war, hatte einen guten Grund: „Wir beteiligen uns mit 5000 Euro an dem Projekt“, erklärte Bohnen. „It’s für Kids“ sammelt selber auch Geldspenden, handelt aber auch mit Dingen, die sich so nicht mehr verkaufen lassen, bringen sie in Schuss und tragen damit wie nebenbei noch dem Gedanken der Nachhaltigkeit Rechnung. Die 15.000 Euro aus Kaarst sollen für einen Zeitraum von drei Jahren in eine Halbtagsstelle bei der Erziehungs- und Familienberatung in Erftstadt fließen. Kinder, die durch die Flutkatastrophe eine schlimme Zeit durchgemacht haben, bedürfen einer besonderen Betreuung.