Ermittlungen dauern an : 14-Jähriger stirbt nach Unfall in Vorst

Vorst Nach der Kollision mit einem Auto ist der Schüler an den Folgen seiner Verletzungen gestorben. Die Stadt kündigt eventuelle Maßnahmen an. Für Anwohner war es nur eine Frage der Zeit, bis ein solch tragischer Unfall passiert.

Vorst Nach dem schweren Verkehrsunfall in Vorst am Pfingstmontag ist ein 14 Jahre alter Junge an den Folgen seiner Verletzungen im Krankenhaus gestorben. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats zum Unfallhergang dauern an. Der Unfall ereignete sich am vergangenen Montag gegen 18.50 Uhr, als der 14-Jährige mit seinem Fahrrad den asphaltierten Wirtschaftsweg „Heide“ in Richtung der Straße „Rottes“ entlangfuhr. Als er nach links auf den Fahrradweg abbiegen wollte, kam es zur Kollision mit einem Auto, das Richtung Driesch fuhr. Zwar versuchte der 49-jährige Korschenbroicher noch auszuweichen, schaffte es aber nicht mehr rechtzeitig. Der Teenager wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wo er in der Nacht zum Donnerstag an den Folgen seiner schweren Verletzungen starb.