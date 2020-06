Rettungshubschrauber im Einsatz : 14-Jähriger schwebt nach Unfall in Kaarst in Lebensgefahr

14-Jähriger schwebt nach Unfall in Kaarst in Lebensgefahr

Vorst Bei einem Verkehrsunfall in Kaarst hat sich am Montag ein 14 Jahre alter Junge schwere Verletzungen zugezogen. Ein Rettungshubschrauber musste den Teenager ins Krankenhaus fliegen.

Ein 14 Jahre alter Schüler aus Kaarst ist am Pfingstmontag bei einem Verkehrsunfall in Vorst schwer verletzt worden und schwebt nach Angaben der Polizei in Lebensgefahr. Gegen 18.50 Uhr befuhr der Teenager mit seinem Fahrrad den asphaltierten Wirtschaftsweg „Heide“ aus Richtung Vorster Straße kommend in Fahrtrichtung Rottes. In Höhe der dortigen Einmündung wollte er nach links auf die Straße Rottes abbiegen und übersah dabei einen 49-jährigen Korschenbroicher, der mit seinem Pkw auf der Straße Rottes in Richtung Driesch unterwegs war. Es kam zur Kollision.