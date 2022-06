Vorfall in Kaarst : 13-Jähriger zeigt Zivilcourage nach beobachtetem Angriff

Kaarst Nachdem er mitbekam, wie ein Mann seine Ehefrau schubst und stößt, hat ein 13 Jahre alte Kaarster beherzt eingegriffen – und genau richtig reagiert.

(jasi) Noch so jung und trotzschon schon so mutig: Ein 13-Jähriger hat am Dienstag in Kaarst beherzt eingegriffen, als er Zeuge eines eskalierenden Streits zwischen einem Mann und einer Frau wurde. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der junge gegen 18 Uhr nach dem Besuch einer Eisdiele mit seinem Fahrrad im Bereich der Pestalozzistraße unterwegs, als er die Streitenden wahrnahm und die Tragweite der Situation schnell erfasste.