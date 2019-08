Kriegstagebuch in Kaarst gefunden : 1265 Tage in russischer Gefangenschaft

Kaarst Wilhelm Junkers kehrte am 2. November 1948 aus der Gefangenschaft zurück. In dieser Zeit schrieb er ein Tagebuch.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Stephan Seeger Von Stephan Seeger Redakteur Autorendetails aufklappen Stephan Seeger (seeg) ist Redakteur bei der RP Media GmbH. zum Autorenprofil

Mit Glück und Geschick hat der Soldat Wilhelm Junkers den Zweiten Weltkrieg überlebt. Er war eigentlich schon auf dem Heimweg, als er 1945 in russische Gefangenschaft geriet. Er hat seine Erlebnisse in einem Tagebuch aufgeschrieben.

Wilhelm Junkers in seiner Uniform. Im Jahr 1938 wurde er zum „Arbeitsdienst“ einberufen, wie er in seinem Tagebuch schreibt. Foto: seeg

Als Deutschland im Mai 1945 kapitulierte, lag Junkers mit einem Granatsplitter in der rechten Hand in einem Lazarett in Königgrätz, dem heutigen Hradec Králové in der Tschechischen Republik. Doch das Ende des Krieges war für ihn nur der Beginn eines neuen Albtraums: Drei Jahre verbrachte der Rheinländer, der später in Kaarst lebte und dessen Tagebuch nach dem Tod seiner Ehefrau Maria gefunden wurde, in russischer Gefangenschaft. In einem Arbeitslager 900 Kilometer östlich von Moskau erfuhr Junkers, was Hunger bedeutet. Er überstand schwere Krankheiten und sah mit an, wie viele seiner Kameraden an den Folgen der Kriegsgefangenschaft starben.

Für die Verwundeten gab es sogar eigene Abzeichen. Wilhelm Junkers erhielt das Silberne Verwundetenabzeichen im Jahr 1944. Foto: seeg

Dieses zerrissene Foto lag beim Tagebuch dabei. Foto: seeg

Info Kriegsgefangene der Wehrmacht und der SS Frankreich 937.000

UdSSR 3,1 Millionen

Ost- und Südosteuropa 289.000

Großbritannien 3,6 Millionen

USA 3,1 Millionen

Sonstige 76.000

Summe 11,1 Millionen

„Am 8. Mai 1945 um 6 Uhr in der Früh ertönte der Lautsprecher: ‚Achtung, Achtung, alle gehfähigen Patienten sofort mit sämtlichem Gepäck im Hof antreten’, hieß es. Ich schnürte mein Bündel bestehend aus Waschzeug, einer Wolldecke und anderen Sachen, die man als Soldat so mitführte. Es wurde bekannt gegeben, dass Deutschland bedingungslos kapituliert hatte und der Krieg verloren sei. Die Rote Armee stand 30 Kilometer vor Königgrätz, und so hieß es weiter: ‚Wer bis zum 9. Mai 1945, null Uhr über die Moldau ist, kommt zum Ami. Die anderen bleiben beim Iwan!’“ – so beginnt das Tagebuch von Wilhelm Junkers. Im Juli 1945 erreichte er mit rund 1000 weiteren Soldaten Langassowo. Er schreibt von schlechter Verpflegung und davon, dass im September das große Sterben anfing. „Die Todesfälle nahmen von Woche zu Woche zu, später von Tag zu Tag“, steht in Junkers’ Kriegstagebuch. Seine Rettung damals waren erfrorene Füße. Nur deshalb wurde er in ein Hospital gebracht. „Ich hatte ein Gefühl, als wenn ich dem Tode entronnen wäre“, schreibt Junkers über diesen Moment.

Wilhelm Junkers starb im Jahr 1987 im Alter von 67 Jahren. Foto: seeg