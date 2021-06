Zahlen zum Stichtag Mai : 1108 Menschen in Kaarst arbeitslos

Die Arbeitslosenquote in Kaarst liegt unter dem Bundesdurchschnitt. Foto: dpa/Jens Kalaene

Kaarst Die Arbeitslosenquote liegt mit fünf Prozent unter dem Bundesdurchschnitt. Insgesamt sind in Kaarst 1108 Menschen zum Stichtag 31. Mai arbeitslos.

Von Rudolf Barnholt

Zum Stichtag am 31. Mai 2021 lag die Arbeitslosenquote in Deutschland bei 5,9 Prozent, in NRW bei 7,5 Prozent und im Rhein-Kreis Neuss war sie mit genau sechs Prozent geringfügig höher als im Bundesdurchschnitt – und in der Stadt Kaarst lag die Arbeitslosenquote bei gerade einmal fünf Prozent und damit unter dem Bundesdurchschnitt.

Im Vergleich zum Vorjahr sank die Zahl der Arbeitslosen in Kaarst leicht von 1112 auf 1108. Die höchste Arbeitslosenquote war in Kaarst im Juli letzten Jahres mit 5,5 Prozent zu verzeichnen gewesen.

Wenn man die Zahlen näher unter die Lupe nimmt, wird unter anderem folgendes deutlich: Die Zahl der arbeitslosen Männer stieg innerhalb der letzten zwölf Monate von 597 auf 606, dafür waren 13 Frauen weniger arbeitslos als am 31. Mai 2020. Größere Ausschläge durch die anhaltende Corona-Pandemie sind nicht erkennbar. Deutlich gestiegen ist von Mai 2020 bis Mai 2021 die Zahl der Langzeitarbeitslosen und der Menschen, die 55 Jahre und älter sind: Nach 351 Langzeitarbeitslosen am 31. Mai 2020 wurden genau ein Jahr später 439 Langzeitarbeitslose registriert. Waren am 31. Mai letzten Jahres 263 Menschen ab 55 Jahren ohne Job, stieg diese Zahl jetzt auf 291. Diese Zahlen wurden jetzt dem Sozial- und Gesundheitsausschuss vorgelegt.