Gesellschaft Carolus besucht Betrieb Bei Küppers werden 9000 Eier pro Tag verpackt

Alte Bauernhöfe gehören zu Kaarst wie das Kaarster Kreuz oder der Kaarster See. Die Gesellschaft Carolus hatte jetzt eingeladen zu einer Besichtigung des Geflügelhofs Küppers (Im Rottfeld). Den gut zwei Dutzend Besucherinnen und Besuchern wurde einiges geboten. Besonders eindrucksvoll: Die drei Jahre alte und 180.000 Euro teure Anlage, die Eier wiegt und nach Gewicht sortiert und automatisch verpackt. Die knapp 11.000 Hühner legen bis zu 9000 Eier pro Tag. Während die Hühner ganztägig in Ställen leben, schnuppern die 900 Gänse tagsüber frische Luft. Abends kommen auch sie in den Stall. In der Vergangenheit hatten sich Füchse immer mal wieder großzügig bedient und bis zu 38 Gänse in einer Nacht erbeutet.