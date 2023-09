Beschluss für Vorst gefasst Politik gibt 10.000 Euro für fehlendes Pflaster am Eustachiusplatz frei

Aus der Vorlage ist zu erkennen, dass die Verwaltungsspitze die Mittel für die Erweiterung der Bepflasterung am St.-Eustachiusplatz in Vorst gerne eingespart hätte. Nicht umsonst ist in der Vorlage zu lesen: „Unter den Gesichtspunkten der Haushaltskonsolidierung und der kritisch zu hinterfragenden Versiegelung von Flächen im Stadtgebiet Kaarst sieht die Verwaltung erneuten Abstimmungsbedarf“. Deshalb gab es zwei Vorschläge: A) Die Mittel in Höhe von 10.000 Euro für die Bepflasterung eines Verbindungsweges werden entsperrt, B) Unter Berücksichtigung der Haushaltskonsolidierung und dem Ziel, Versiegelungen zu minimieren, wird auf die Erweiterung der Bepflasterung verzichtet. Der Beschluss der letzteren Variante hätte der Verwaltung eher zugesagt, doch die Politik entschied sich am Ende mehrheitlich dafür, die 10.000 Euro freizugeben.