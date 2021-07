Mehr Sicherheit für Radler in Kaarst : 1000 Unterschriften für den „Radentscheid“

Werner Kindsmüller – hier bei einer Rede am Klimaaktionstag – kämpft für bessere Verhältnisse für Radfahrer in Kaarst. Foto: Stephan Seeger

Kaarst Die Initiatoren gehen davon aus, dass die nötigen 2500 Unterstützer bis September gefunden sein werden. Denn in zwei Wochen haben bereits mehr als 1000 Kaarster die Liste unterzeichnet.

Die Kaarster Initiatoren des sogenannten Radentscheids ziehen eine erste positive Zwischenbilanz: Nachdem der Stadtrat am 24. Juni grünes Licht für das Bürgerbegehren „Mehr und sichere Radwege für Jung und Alt” gegeben hatte, haben die Verantwortlichen mit der Sammlung der notwendigen Unterschriften begonnen. Wie sie jetzt mitteilten, haben in gut zwei Wochen mehr als 1000 Kaarster die Listen mit den Forderungen an den Stadtrat unterzeichnet.

„Die positive Reaktion führen wir darauf zurück, dass viele Menschen täglich erfahren, dass Verbesserungen der Radwege dringend notwendig sind und dass in der Stadt zu wenig passiert”, bewertet Werner Kindsmüller, Sprecher der Klima-Initiative „Kaarster for Future“, das Zwischenergebnis.

Mit dem Radentscheid legen die Initiatoren 35 konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der Situation für Radfahrer vor, die in den nächsten Jahren umgesetzt werden müssen, falls der Radentscheid genügend Unterstützung findet. Das Ziel: „Wir wollen, dass die Radwege in unserer Stadt Kaarst sicherer, komfortabler und selbsterklärend werden.“ Insgesamt sind 2500 Unterschriften erforderlich, damit sich der Rat mit dem Anliegen befassen muss. Stimmt die Mehrheit den Forderungen nach einem Ausbau der Radwege nicht zu, findet ein Bürgerentscheid statt. Bürger von Kaarst, die nach dem Kommunalwahlrecht wahlberechtigt sind, können das Bürgerbegehren unterstützen.

Eine zeitliche Begrenzung, bis wann die notwendigen 2500 Unterschriften gesammelt werden müssen, gibt es nicht. „Das sieht das Gesetz nicht vor“, sagt Kindmüller, der jedoch auf Erfahrungswerte zurückgreifen kann. So habe er im vergangenen Jahr in Zusammenhang mit den Kapazitäts-Erweiterungsplänen des Flughafen Düsseldorf innerhalb von zehn Wochen 3360 Unterstützer gefunden. Für den Radentscheid geht der Sprecher davon aus, dass die erforderliche Anzahl bis September erreicht sein wird.

Überblick Unterschriften-Listen finden sich in den insgesamt 23 Sammelstellen und auf der Homepage des Radentscheids Kaarst zum Herunterladen unter www.radentscheid-kaarst.de/mitmachen/downloads. Die unterschriebenen Listen können entweder an den Sammelstellen abgegeben werden oder an Postfach 101 201 in 41544 Kaarst geschickt werden.