Autoshow in Büttgen 100 Fahrzeuge bei "Kaarst Autal"

Die Veranstaltung heißt immer noch Kaarst Autal, obwohl sie seit Jahren in Büttgen stattfindet. Gestern war es wieder so weit: Rund um das Rathaus standen rund 100 Fahrzeuge und niemanden störte das – ganz im Gegenteil: Selbst in Zeiten, wo das Automobil längst zum Auslaufmodell erklärt wird, zur Blechbüchse, die den Fußgängern und Radfahrern wertvollen Raum wegnimmt – egal, ob es mit Benzin, Diesel oder Strom betrieben wird – war der Markt wieder ein Publikumsmagnet.