Junge Uinion Kaarst 15-Jähriger führt den CDU-Jugendverband

Erst kam Corona und dann mit Christof Seget ein Vorsitzender, der aus beruflichen Gründen nur wenig Zeit in sein Amt investieren konnte und nach nur einem Jahr zurücktrat. Zum Nachfolger wurde jetzt in der CDU-Geschäftsstelle Conrad Kreuels gewählt. Er ist mit seinen 15 Jahren der wohl jüngste Kaarster JU-Vorsitzende aller Zeiten, wobei der großgewachsene Schüler den Eindruck zu vermitteln verstand, dass es mit ihm wieder aufwärts geht. Er gehört dem neuen Jugendparlament an und scheint so richtig Lust auf Kommunalpolitik zu haben.