Johanniter-Zentrum Kaarst Eine Heimat für Menschen mit Demenz

Mehrere Bewohner sitzen am Vormittag in der großen Wohnküche, eine davon häkelt etwas. Pflegedienstleiterin Arjola Hatija wird von einer Bewohnerin gerufen, sie will nur ihre Hand halten. Es wirkt alles vertraut, wie in einer großen Familie. Noch immer wirken die Bewohner im „Johanniter-Haus – Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz“, wie es offiziell heißt, etwas erschöpft. Denn einen Tag zuvor wurde Geburtstag gefeiert. „Eigentlich wollten wir im vergangenen Jahr zum zehnjährigen Bestehen dieses Hauses ein Fest veranstalten, es war kein Raum für eine Feier, die Mitarbeiter waren von den drei Jahren Corona sehr erschöpft“, erklärt Einrichtungsleiter Markus Fritsch. Also wurde das Fest nun zum elften Geburtstag des Demenz-Hauses nachgeholt.