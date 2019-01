Johanneskirche in Büttgen: 43.000 Euro für Kunst-Fenster

So sehen die neuen Fenster in der Johanneskirche aus. Foto: Stephan Seeger

Büttgen Die neuen Fenster in der Johanneskirche werden mit einem Gottesdienst eingeweiht.

Bereits im Dezember sind sie eingebaut worden, Ende Januar werden sie nun offiziell und feierlich gesegnet: die neuen Kunst-Fenster in der Johanneskirche in Büttgen.

Nach Angaben von Ortwin Leitzke, Vorsitzender des Vereins zur Förderung des evangelischen Lebens in der Stadt Kaarst, haben die Fenster rund 43.000 Euro gekostet. Nur durch Spenden ist das Geld zusammengekommen. „Wir haben vier Jahre lang darum gekämpft, jetzt haben wir es endlich geschafft“, sagt Leitzke. Es habe zuerst Diskussionen um die Motive der Fenster mit dem Künstler Burkhard Siemsen gegeben, das Ergebnis findet Leitzke nun „sehr gelungen“. Nicht nur die Farben gefallen ihm, sondern auch die Botschaft, die durch die Fenster weitergegeben wird. „Die Kirchenbesucher werden an die Allmacht Gottes erinnert, und die Passanten, die an den Fenstern vorbeigehen, können sich an die Wurzeln der christlichen Kultur erinnern. Sie sind eine Auslegung der christlichen Offenbarung“, schwärmt Leitzke.