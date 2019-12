Politik in Kaarst : Jens Borchers führt jetzt die Junge Union

Kaarst Bei der Mitgliederversammlung löste Borchers Sebastian Böckels ab. Gewählt wurde der 23 Jahre alte Maschinenbau-Student ohne eine Gegenstimme. Die jungen Politiker konnten wieder viele Ehrengäste begrüßen.

Die Junge Union hat einen neuen Vorstand. Auf der Mitgliederversammlung in der CDU-Geschäftsstelle an der Matthias-Claudius-Straße, die traditionell am 23. Dezember stattfindet und dann in eine Weihnachtsfeier mündet, wurde Jens Borchers zum neuen Vorsitzenden gewählt. Er löst Sebastian Böckels ab und musste nicht eine einzige Gegenstimme hinnehmen. Thema war unter anderem die Kommunal- und die Bürgermeisterwahlen im Herbst nächsten Jahres. Sebastian Böckels warb darum, das klassische Schwarz-Rot-Grün-Denken aufzugeben und die Partei so zu positionieren, dass sie für breite Kreise der Kaarster Bevölkerung attraktiv ist.