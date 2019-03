Interview mit Gernot Erler : „Die größte Krise seit dem Kalten Krieg“

Gernot Erler bei einem SPD-Bundesparteitag. Das frühere Mitglied des Bundestages diente Deutschland als Russlandbeauftragter. Foto: DPA Picture Alliance

Kaarst Gernot Erler (SPD) spricht über das Verhältnis zwischen Russland und dem Westen. Russland sieht er als wichtigen Partner der EU.

Stephan Seeger

30 Jahre lang war Gernot Erler (SPD) Mitglied des Bundestages. später Russlandbeauftragter der Regierung. Wir haben mit ihm über den russischen Präsidenten Wladimir Putin und die Gefahr eines neuen „Kalten Krieges“ gesprochen.

Glauben sie, Wladimir Putin ist ein guter Präsident?

Info Vortrag „Weltordnung ohne den Westen?“ Was? Gernot Erler hält im Zuge der Reihe „Dialog Zukunft“ einen Vortrag zum Thema „Weltordnung ohne den Westen?“. Wann? Mittwoch, 20. März, 20 Uhr. Wo? Rathausgalerie, Am Neumarkt 2.

Gernot Erler Wladimir Putin ist ein Präsident, der ohne Rücksicht Russland voranbringen und zu einer globalen Ordnungsmacht aufsteigen lassen will. Er fühlt sich als Gewinner der Konflikte in der Ukraine und in Syrien und lässt sich dafür feiern. Er versucht, die EU zu schwächen und die Vereinigten Staaten zu zwingen, Moskau als gleichberechtigt anzuerkennen. Der Beifall der Russen dafür ist ihm gewiss.

Ist Putin bei seinem eigenen Volk beliebt?

Erler Er war schon beliebter. Die Heraufsetzung des Rentenalters um fünf Jahre (Männer müssen bis zum 65. Lebensjahr, Frauen bis zum 63. Lebensjahr arbeiten, Anm. d. Red.), die Erhöhung der Mehrwertsteuer auf 20 Prozent und die Manipulationen beim Verkauf von Lebensmitteln haben seine Umfragewerte nach unten verändert. Er sitzt aber so fest im Sattel, dass er sich solche unpopulären Maßnahmen leisten kann.

Haben die Russen Angst vor ihm?

Erler Gegner des Regimes und Oppositionelle sollten eigentlich Angst haben. Aber weniger vor dem Präsidenten als vor Rechtsnationalisten und Extremisten, die in der Regel die Drecksarbeit machen, mutmaßlich auch bei der Ermordung der Journalistin Anna Politkowskaja und des Oppositionspolitikers Boris Nemzow. Die Hintermänner wurden aber nie gestellt. Man trifft in diesen Kreisen der Kritiker aber eher Mutige als Ängstliche an.

Wie gefährlich ist Putin? Er hat in seiner Jahresansprache ja die Länder gewarnt, die US-Waffen bei sich stationieren.

Erler Gefährlicher als Einzelpersonen ist die Lage. Wir haben eine ständige militärische Eskalation: Mehr Geld für neue Waffen, immer mehr Militärübungen, die Zerstörung von Rüstungskontrollverträgen und die Verunsicherung durch die neue hybride Kriegsführung, wo sich das Militärische und das Zivile kaum noch auseinanderhalten lässt.

Putin hat jüngst die USA vor einem weiteren Konfrontationskurs gegenüber Russland gewarnt. Glauben Sie an einen neuen „Kalten Krieg“ zwischen Russland und den USA?

Erler Wir haben vor allem durch den Krieg in der Ukraine die größte Krise zwischen Russland und dem Westen seit dem Ende des Kalten Krieges. Aber die Unterschiede zwischen heute und dem Kalten Krieg bleiben bestehen. Heute geht es nicht um die Konkurrenz zwischen zwei rivalisierenden Systemen, sondern um das Ringen um eine neue Weltordnung, in der Russland aufsteigen und den Abstieg des Westens beschleunigen will. Selbstbewusst wird das „Post-West-Zeitalter“ beschworen.

Wann könnte die Lage eskalieren?

Erler Wenn der INF-Vertrag (Vertrag über nukleare Mittelstreckensysteme, Anm. d. Red.) zerstört und dann auch die Verlängerung des START-Vertrages (Vertrag über nukleare Abrüstung, Anm. d. Red.) verweigert wird, wenn dann der Atomwaffensperrvertrag von 1970, den 191 Staaten unterschrieben haben, ins Wanken kommt, dann wachen wir eines Tages in einer neuen Welt auf, die keine Regulierung der Verbreitung von Nuklearwaffen mehr kennt. Eskalation der Lage wäre dann ein Euphemismus.

Hans-Dietrich Genscher hat gesagt: „Sicherheit in Europa ist nur mit Russland möglich“. Hat er recht?

Erler Ja. Und deswegen müssen wir ran an diesen gefährlichen Entfremdungsprozess zwischen Russland und dem Westen, für den der Ukrainekrieg den vorläufigen Höhepunkt darstellt. Wir brauchen einen über Jahre angelegten Verhandlungsprozess nach Vorbild der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, um wieder neues Vertrauen aufzubauen.

Braucht die EU Russland als Partner?