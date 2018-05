Kaarst: Integratives Musical feiert am Sonntag Premiere

Kaarst Musik macht nicht nur Spaß, sie verbindet auch. Das merkt man den Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit und ohne Handicaps der Musikgruppe "Einzigartig" bei jeder Probe an. Seit Monaten haben sie unter der Gesamtleitung von Dorothée Leo das von ihr verfasste sowie komponierte Musical "Ei(n)zigartig - wie du" mit Unterstützung von Frank Henn und Mark Koll arrangiert und einstudiert.

Entstanden ist ein fantasievolles, integratives Musikstück, das am 27. Mai um 15 Uhr erstmalig in der Rathausgalerie aufgeführt wird. Die Darsteller konnten sich entsprechend ihren Neigungen und Fertigkeiten in das Stück einbringen, so dass sich das Musical mit jeder Probe weiterentwickeln konnte. Am Ende steht nun ein kleines Vogelkind im Mittelpunkt, das durch seine Andersartigkeit aus dem Rahmen fällt, daher von den "coolen Swingvögeln" nicht akzeptiert wird und erst lernen muss, dass es selbst, so wie es ist, auch einzigartig ist.