Erweiterung der Kaarster Innenstadt : SPD will Parkpaletten in der Stadtmitte verhindern

Die Stadtmitte soll in den kommenden Jahren erweitert werden. Auch die Vergrößerung des Sees spielt in den Planungen eine Rolle. Foto: Stadtmitte Kaarst 2020 Rathaus Frankenheim

Kaarst Die Stadtmitte wird Thema im Bau- und Planungsausschuss in Kaarst. Die Parteien haben teilweise unterschiedliche Meinungen zu einer möglichen Erweiterung.

Im Bau- und Planungsausschuss am Donnerstag wird unter anderem über die Weiterentwicklung der Stadtmitte diskutiert. Dazu hat die SPD Anregungen an die Verwaltung geschickt. So sprechen sich die Sozialdemokraten gegen die Vergrößerung des Stadtmittesees aus, da die Pläne keinen ökologischen Nutzen hätten und nicht zur Verbesserung der Wasserqualität beitragen würden. Zudem soll auf den Bau der Parkpaletten weitgehend verzichtet werden. Einzig auf dem Parkplatz an der Pestalozzistraße ergebe eine solche Parkpalette Sinn – allerdings nur, wenn sie „mindestens eine Etage in die Tiefe und zwei in die Höhe geht“, wie die SPD schreibt.

Zudem regt die Fraktion eine moderate Erweiterung des Stadtparks „vor allem in Richtung VHS“ an und schlägt eine Platzgestaltung vor, die Gastronomie, Veranstaltungen, Parken und Freizeit ermöglicht. Der Baumbestand soll dabei so weit wie möglich erhalten bleiben – genau wie der Sportplatz. Eine Bebauung mit sozial gefördertem Wohnraum am Altstandort der Grundschule Stakerseite sowie ein Wasserspielplatz mit Wasser- und Stromanschluss für eventuelle Veranstaltungen im Stadtpark sind weitere Anregungen.

Die Grünen sind verwundert über die Anregungen der SPD. „Es freut mich, dass unser Koalitionsvertrag so fleißig gelesen und Anregungen daraus übernommen werden“, sagt der Fraktionsvorsitzende Christian Gaumitz auf Anfrage unserer Redaktion. Schwarz-Grün möchte in den nächsten fünf Jahren die Entwicklung in der Stadtmitte vorantreiben und umsetzen, einige Punkte zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität aus dem Koalitionsvertrag werden in den ersten Planungsausschuss mit eingebracht.

So beispielsweise die Umgestaltung des Stadtparks mit deutlich mehr Freizeitangeboten wie Parcouring oder neuen Trainingsgeräten sowie möglicher Gastronomie vor dem VHS-Gebäude. Die Grünflächen an der Pestalozzistraße sollen durch den Bau platzsparender, begrünter Parkpaletten erweitert werden und am Neumarkt könnte ein „Shared Space“ für alle Verkehrsteilnehmer entstehen.