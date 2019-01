Belastungen in Kaarst: Initiative wettert gegen Allzeithoch von Fluglärm

Nach Angaben der Initiative „Kaarster gegen Fluglärm“ landen immer mehr Flugzeuge in Düsseldorf in den späten Abendstunden. Foto: Foto: Hans-Jürgen Brümmendorf

Kaarst/Düsseldorf Im Jahr 2018 sind nach Angaben des Vereins „Kaarster gegen Fluglärm“ am Flughafen Düsseldorf insgesamt 2436 Flugzeuge zwischen 23 Uhr und 6 Uhr gelandet. „Dies ist ein neues Allzeithoch. Die nächtliche Ruhestörung durch den Flughafen ist für die Anwohner nicht mehr hinnehmbar,“ so deren Vorsitzender Werner Kindsmüller.

In den vergangenen fünf Jahren habe sich die Zahl der Flugbewegungen außerhalb der Betriebszeiten, die in der Betriebsgenehmigung vorgesehen sind, dramatisch erhöht. Betrug die Zahl der verspäteten Landungen nach 23 Uhr im Jahr 2013 noch 826, so habe sich deren Zahl fast verdreifacht. In den Sommermonaten hätten die Anwohner pro Nacht mehr als zehn Landungen in den Nachtstunden ertragen müssen. „Die Fluggesellschaften nutzen die laxe Nachtflugregelung aus, der Flughafen ist mit der Abwicklung der Flüge überfordert und der Verkehrsminister bleibt untätig,“ so Kindsmüller, der hinzufügt: „Nach unserer Auffassung ist die Entwicklung der Nachtflüge durch die geltende Betriebsgenehmigung nicht mehr gedeckt“.