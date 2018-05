Kaarst: Ingo Oschmann fühlt sich in Kaarst zu Hause

Kaarst Ingo Oschmann verblüffte sein Publikum - zuerst mit seinem Bekenntnis "ich bin wieder zu Hause" und später mit seinen tollen Zaubertricks im ausverkauften Albert-Einstein-Forum. Und wenn er es nicht gesagt hätte, man wäre auch von selbst darauf gekommen: Dass er seinen Job liebt, nie etwas anderes tun wolle. Und bekanntlich macht man ja das, was man liebt, auch gut.

Oschmann, der mit seiner Familie in Düsseldorf lebt, brachte jetzt ein Best-off, gespeist aus 10 Programmen in 25 Jahren. Dem 48-Jährigen ist es wichtig, in ständigem Kontakt zum Publikum zu stehen. Er hat keine Scheu, auf die Menschen zuzugehen und nimmt den Besuchern die Scheu, mit ihm zu sprechen. Der Kleinkünstler, der enorm empathisch und bescheiden rüberkommt, zugleich aber auch sein "Handwerk" perfekt beherrscht, kam in Kaarst sehr gut an.