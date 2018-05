Kaarst: In den Ferien zum erfolgreichen YouTuber werden

Kaarst Die Stadt bietet in Kooperation mit dem Jugendzentrum Holzbüttgen ein vielfältiges Programm für die Sommerferien.

Das Angebot reicht von Medien, Outdoor, Sport und Action bis hin zu Kreativangeboten. Los geht es beispielsweise am Montag, 16. Juli, mit Baseball am JC Holzbüttgen. Egal ob Anfänger oder Profi, wichtig ist lediglich, dass ein Interesse an Teamsport besteht. Schläger sowie Handschuhe stehen zur Verfügung. Die Trainer des BSC Krefeld Crows werden die Kinder gut vorbereiten und ausstatten, bevor es dann vielleicht zum Spiel Kaarst vs Krefeld kommt.

Wer erfahren will, wie ein Einstieg in die Internetvideowelt gelingt, hat am 19. Juli die Gelegenheit dazu. Der Neusser MaximNoise ist mit mehr als 100.000 Abonnenten ein erfolgreicher YouTube-Musiker und gibt Auskunft, was in der Online-Welt wirklich wichtig ist. Wie komme ich auf eine kreative Idee, wie baue ich einen erfolgreichen YouTube-Kanal auf und erreiche hunderttausende Zuschauer? All diese Fragen werden beantwortet.