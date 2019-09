Schwedisches Einrichtungshaus in Kaarst : Ikea richtet Schlafkojen für Mitarbeiter ein

Kaarst Es ist der Traum vieler Arbeitnehmer: Ein kurzes Mittagsschläfchen am Arbeitsplatz. Für die rund 380 Mitarbeiter der Ikea-Filiale in Kaarst wird dieser Traum schon bald Wirklichkeit.

Überhaupt ist das Thema gesunder Schlaf bei Ikea derzeit sehr gefragt. So wurden in den vergangenen Monaten deutschlandweit die Schlafzimmerabteilungen von über 40 Einrichtungshäusern umgebaut. Sie zeigen nun Lösungen für verschiedenste Schlaftypen – vom Familienbett, das jede Menge gemeinsamen Platz für Eltern und Kinder bietet, über die perfekte Umgebung für besonders nachtaktive Menschen bis zu einer Lösung für ein Paar, das sich wegen unterschiedlicher Schlaf- und Arbeitszeiten für getrennte Schlafbereiche entschieden hat. Die Mitarbeiter erhalten zahlreiche Informationen und eigens entwickelten Schulungsmaßnahmen, um einen gesünderen Schlaf zu haben. „Pflanzen, Stoffe oder spezielle Rollos können den gesunden Schlaf fördern, da passen die geplanten Schlafkojen jetzt gut rein“, sagt Ute Müschen. Wie diese aber aussehen sollen, ist noch nicht bekannt. Nach dem Haus in Kaarst sollen die Schlafkojen an weiteren Standorten eingeführt werden.