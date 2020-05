Ikea in Kaarst : Lange Schlangen, aber kein Chaos wie in Düsseldorf

Kaarst Großer Andrang nach der Corona-bedingten Pause: Auch der Kaarster Ikea war am Samstag ein gefragtes Ziel. Filial-Chef Stephan Laufenberg nahm die Situation aber als „gesittet“ wahr.

Stau bis zur Autobahn-Abfahrt, lange Schlangen und Wartezeiten von ein bis zwei Stunden: Es waren bizarre Szenen, die sich am vergangenen Wochenende in der Ikea-Filiale in Düsseldorf-Reisholz abspielten. Doch nicht nur dort! In den sozialen Netzwerken sorgte zudem ein Foto, das vor einem Ikea in Köln aufgenommen wurde, für Gesprächsstoff. Denn trotz Absperrungen hielten sich viele Besucher offensichtlich nicht an den Mindestabstand.