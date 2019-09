Ikea Kaarst feiert Geburtstag : 30 Millionen Köttbullar in 40 Jahren

30 Millionen Köttbullar in 40 Jahren

Kaarst Das schwedische Möbelhaus Ikea gibt es in Kaarst seit 40 Jahren, und am Donnerstag wurde mit geladenen Gästen gefeiert.

Filialleiter Stephan Laufenberg begrüßte in einer kurzen Ansprache Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus und alle Freunde und Partner des Einrichtungshauses. „Wir fühlen uns in Kaarst seit 40 Jahren zu Hause“, sagte Laufenberg. Für die musikalische Untermalung sorgte Saxofonist Bernd Brügge. Dann gab es ein paar Schätzfragen: Wie viele Köttbullar wurden in 40 Jahren Ikea insgesamt verkauft? Richtige Antwort: 30 Millionen! Zudem wurde ausgerechnet, wie lang alle Bonrollen zusammen sind: „Sie haben uns Bonrollen dreimal um den Äquator beschert“, sagte Laufenberg.