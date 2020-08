Nach hitziger Diskussion in Kaarst : IHK will verkaufsoffene Sonntage

Kaarst Die Tage sollen ohne Verknüpfung mit einer größeren Veranstaltung zugelassen werden. Vorangegangen war eine hitzige Diskussion zwischen den Fraktionen.

In einem Brief an Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus und die Fraktionsvorsitzenden spricht sich Jürgen Steinmetz, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein, dafür aus, aufgrund der Corona-Pandemie verkaufsoffene Sonntage im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten und ohne eine direkte Verknüpfung mit einer größeren Veranstaltung zuzulassen. „Wir würden es begrüßen, wenn die Politik in Kaarst den Einzelhandel im gesamten Stadtgebiet in Zeiten von Corona mit entsprechenden Rahmenbedingungen unterstützt“, sagt Steinmetz. Schließlich sei die Lage des Einzelhandels dramatisch.