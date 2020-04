Elterninitiative in Holzbüttgen : „Zapageck“ hält Rituale aufrecht

Holzbüttgen Das Familienzentrum in Holzbüttgen hält über eine Online-Plattform Kontakt zu den Kindern, die nicht in der Notbetreuung unterkommen. Rituale wie Liedersingen werden so aufrechterhalten.

So wie Annegret und Mirco Frommen geht es vielen Eltern in der Corona-Krise, wenn nicht sogar allen: Die Kinder sind zu Hause, vermissen ihre Freunde im Kindergarten oder in der Schule und müssen beschäftigt werden, obwohl beide einen Vollzeitjob haben und im Homeoffice arbeiten müssen. Annegret Frommen hat den Part der Lehrerin für ihren Sohn Jannik übernommen, der zweite Filius Mathis geht normalerweise in den Kindergarten „Zapageck“. Die Einrichtung in Holzbüttgen ist eine Elterninitiative, die Erziehungsberechtigten haben also das Heft des Handelns in der Hand. Not macht bekanntlich erfinderisch, und so hat auch das „Zapageck“ sich für die Corona-Krise etwas einfallen lassen.