Radiogottesdienst in Holzbüttgen : Rheinische Kirche gesteht sexuellen Missbrauch

Holzbüttgen Der Gottesdienst in der Lukaskirche in Holzbüttgen am Sonntag war kein normaler. Die Evangelische Kirche im Rheinland hat wegen Missbrauchsfällen durch Amtsträger ein öffentliches Schuldbekenntnis abgelegt.

„Unter dem Dach der Kirche haben Menschen ihren Mitmenschen Gewalt angetan, sie missbraucht und in vielen Fällen so deren weiteres Leben bleibend zerstört“, sagte der Vizepräses der zweitgrößten deutschen Landeskirche, Christoph Pistorius, am Sonntag in einem Radiogottesdienst in der Lukaskirche in Holzbüttgen. „Unsere Kirche ist schuldig geworden, weil in ihr Täter geschützt wurden.“

In Gemeinden und Einrichtungen sei weggeschaut worden, Opfer von sexualisierter Gewalt seien nicht gehört und Kinder und Jugendliche nicht geschützt worden, sagte Pistorius, der als Personalchef für alle Pfarrerinnen und Pfarrer der rheinischen Kirche verantwortlich ist. „Das ist unverzeihlich.“ Das Thema Missbrauch sei viel zu lange tabu gewesen: „Es ist Zeit, das Schweigen zu beenden und über Schuld offen zu sprechen.“ Täter dürften auf keinen Fall durch ihr Amt in der Kirche vor Strafe und Konsequenzen geschützt, sondern müssten zur Rechenschaft gezogen werden, betonte Pistorius in dem Gottesdienst, der auf WDR 5 und auf NDR info übertragen wurde.

Die Kaarster Pfarrerin Maike Neumann wird diesen Gottesdienst so schnell wohl nicht vergessen. „Die Stimmung war konzentriert und bewegend, das war deutlich zu spüren“, sagt Neumann am Tag nach dem Gottesdienst, den rund 160 Gläubige besuchten und 200.000 Menschen am Radio mitverfolgten. Rund zwei Stunden saßen Mitarbeiter der Beratungsstelle am Telefon und haben Anrufe von Zuhörern entgegengenommen. „Es gab sehr viele Rückmeldungen“, sagt Neumann. Viele Anrufer haben sexuelle Gewalt am eigenen Leib erfahren. „Bei einigen habe ich Tränen in den Augen gesehen. Es war nicht immer einfach, professionell zu bleiben“, gestand Kantor Wolfgang Weber.

(seeg)