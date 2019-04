Baustelle in Kaarst-Holzbüttgen : Nordkanalallee im Oktober fertig

Holzbüttgen Die Anwohner der Nordkanalallee in Holzbüttgen brauchen weiter Geduld. Denn die Baustelle, die seit 2017 an dieser Stelle besteht, wird so schnell nicht geschlossen.

Die Wiese auf dem Marienplatz, auf der das Schützenzelt steht, ist derzeit noch mit allerhand Material der Baustelle belegt. „Da liegen Rohre und jede Menge anderes Material“, sagt Schöneberg. Doch bis zum Schützenfest, das traditionell am ersten August-Wochenende beginnt und in diesem Jahr erstmals von Freitag bis Montag stattfindet, soll die Wiese wieder in einem akkuraten Zustand sein. „Das hat die Bürgermeisterin uns so zugesichert“, sagt Schöneberg: „Und ich vertraue ihr da.“ Auch die Technische Beigeordnete Sigrid Burkhart unterstrich auf der Sondersitzung des Stadtrates Anfang April noch einmal, dass der Schützenplatz pünktlich zum Holzbüttgener Volks- und Heimatfest wieder in Ordnung sein wird. „Der Schützenplatz wird für das Ereignis im August freigeräumt sein“, versprach Burkhart, gab aber zu: „Wir werden mit der Baustelle in Gänze nicht fertig sein bis zum Schützenfest.“ Der Plan sieht vor, dass die Arbeiten an der Nordkanalallee bis Oktober dauern werden. CDU-Ratsmitglied Christian Horn-Heinemann kritisierte zudem die derzeitige Parksituation. „Für welche Fahrzeuge sind die Parkplätze? Sollen da Kettcars oder Bobbycars abgestellt werden“, fragte er süffisant. Burkhart versprach, sich die Situation vor Ort noch einmal anzuschauen und möglicherweise zu handeln.