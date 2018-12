Weihnachtskonzert in Holzbüttgen: Einstimmung aufs Fest in der Lukaskirche

Holzbüttgen „Capella Vocale Kaarst“ überzeugte, das Bläserensemble allerdings spielte zu wuchtig.

Die Choräle wurden fast durchweg sehr kräftig vorgetragen und ließen so keine Gestaltung hinsichtlich der Lautstärke erkennen. Da hätte man sich mehr leise Töne gewünscht. Für sie sorgten dann Anna-Christina Ladleif mit der Querflöte, ihr Vater Hans-Ulrich Ladleif am Cello und Wolfgang Weber an der Orgel. Die ruhig vorgetragenen Werke von Händel und Manfredini verzauberten das Publikum in der nicht voll besetzen Kirche und schufen tatsächlich die besinnliche Stimmung.

Beim nächsten Block mit internationalen Weihnachtsliedern bewies der Chor, das er durchaus in der Lage ist, auch leise zu singen: „The first Nowell“ wurde sehr berührend gestaltet. Überzeugend auch das bekannte „Hark!The Herald Angels sing“, wobei sich die Chorsänger in einer Reihe platzierten. Das Brassquintett ließ anschließend „The Holly and the Ivy“ und „Charol of the Bells“ ertönen. Die zuvor entstandene andächtige Stimmung wurde durch den zu gewaltigen Klang der Bläser wieder aufgehoben – er wirkte fast schon bedrohlich.