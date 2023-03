Veranstaltung in Kaarst Gottesdienst zum Weltgebetstag mit taiwanischem Flair

Der diesjährige Weltgebetstag der Frauen, traditionell am ersten Freitag im März rund um den Erdball in 150 Ländern gefeiert, wurde in Kaarst in der evangelischen Lukaskirche mit einem eindrucksvollen ökumenischen Gottesdienst zelebriert. Das Motto „Glaube bewegt“ ließ sich wortwörtlich übersetzen, denn viele Kaarster Damen (und auch einige Herren) hatten sich zum Lindenplatz bewegt, so dass die Kirche gut gefüllt war.