Einsatz am Länderspielabend Brand im Saunaclub beschäftigt Feuerwehr Kaarst

Denn die Sorge, dass sich in den Clubräumen noch Menschen aufhalten, erwies sich am Ende als unbegründet. Der Saunaclub hatte am Samstag geschlossen. Ob in dem Etablissement dauerhaft kein Betrieb herrscht, weiß Feuerwehrchef Andreas Kalla nicht. Zumindest vorerst wird es so sein müssen, denn das Feuer, das zunächst in dem kleinen Garten ausgebrochen war, wo ihm Hecke, Gartenmöbel und eine Pergola zum Opfer fielen, sprang danach auf den Dachstuhl des ehemaligen Einfamilienhauses über. Wegen der Enge am Einsatzort und der etwas unübersichtlichen Gebäudesituation habe keine Drehleiter zum Einsatz gebracht werden können, sagt Kalle. Die Trupps hätten sich mühsam vorkämpfen müssen. Alarmiert wurde die Wehr gegen 20.30 Uhr, Ensatzende war gegen Mitternacht. Zu Ursachen oder Schadenshöhe wurden noch keine Angaben gemacht, die Brandexperten der Polizei haben die Ermittlungen dazu aufgenommen.