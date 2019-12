Holzbüttgen atmet auf : Nordkanalallee: Baustelle vor Abschluss

Holzbüttgen Die Anwohner an der Nordkanalallee dürfen sich über ein zusätzliches „Weihnachtsgeschenk“ freuen.

Seit dem Frühjahr 2017 wird die Nordkanalallee saniert. Viele Anwohner klagen und schieben der Politik und der Verwaltung die Schuld in die Schuhe. Doch wer trägt die Schuld an der stetigen Verzögerung? Diese Frage stellte sich Anneli Palmen, die mit der SPD am Lindenplatz das Problem bei einem Bürgerbrennpunkt abgehalten hatte und bei dem viele Bürger sich über den Stand der Bauarbeiten informiert hatten. „Auf der Zielgeraden im November musste noch eine Gasleitung ausgetauscht werden. Das hat zu einer weiteren Verzögerung von zwei Wochen geführt“, sagte Sigrid Burkhart. Zudem sei die Baustelle zumindest bis Anfang Dezember nicht so besetzt gewesen, wie sich die Verwaltung das gewünscht hätte. Durch andere Baustellen habe die ausführende Firma keine Zeit gehabt. „In den letzten Wochen ist es deutlich besser geworden“, so Burkhart. Es sei nicht auszuschließen, dass auf der Problemstraße weitere Überraschungen warten, „aber im Überraschungs-Management sind wir mittlerweile ganz gut“, sagt die Technische Beigeordnete. CDU-Ratsmitglied Christian Horn wünscht sich allerdings, dass es keine weiteren Überraschungen gibt. „Dann sagen sie lieber, dass die Baustelle im Frühjahr 2020 fertig wird. Uns nimmt doch keiner mehr ernst“, sagte er. Wegen der Brutzeit der Vögel durften bis zum 1. März keine Bäume gefällt werden, sodass sich der Beginn der Bauarbeiten bereits verzögert hatte.