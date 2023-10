Hitzeschutzplanung in Kaarst So will die Verwaltung das Stadtklima verbessern

Temperaturen an die 40 Grad sind keine Seltenheit mehr, mit dem Klimawandel ist das Auftreten von Hitzewellen immer wahrscheinlicher geworden – auch in Kaarst. Deshalb wurde in der jüngsten Sitzung des Mobilitäts-, Umwelt-, Klimaschutz- und Landwirtschaftsausschuss (MUKL) einstimmig beschlossen, die Verwaltung mit der Aufstellung eines Hitzeschutzplans zu beauftragen – „um für weitere heiße Sommer gewappnet zu sein“, wie es im Antrag der Kaarster SPD heißt. Die Sozialdemokraten hatten den Antrag eingebracht, um den Schutz der Bürger zu gewährleisten. Demnach soll der Plan neben kurzfristigen Maßnahmen, die bereits im nächsten Sommer umgesetzt werden können, auch mittelfristige und langfristige Schritte im Bereich der Infrastruktur und Städteplanung beinhalten. Doch bevor die Stadt ihre weitere Vorgehensweise darlegt, gibt sie einen Überblick über den Status quo.