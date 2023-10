Herbstausstellung im Rathaus Stadt Kaarst sucht nach Künstlern

Die Stadt Kaarst ist auf der Suche nach Kunstwerken für die Städtische Galerie im Rathaus Büttgen. Dort soll vom 24. November bis 14. Januar die traditionelle Herbstausstellung der Kaarster Künstler stattfinden. Die Schau ist eine feste Größe in der Kaarster Kulturlandschaft und findet bereits zum 48. Mal statt. Zur Teilnahme an der Herbstausstellung kann sich noch bis zum 10. November bewerben, wer in Kaarst wohnt oder künstlerisch in der Stadt tätig ist, zum Beispiel in einem Atelier, Künstlervereinigung oder als Kunsterzieher an Kaarster Schulen. Die Künstler sollen mindestens drei, aber nicht mehr als fünf Arbeiten zur Jurierung abgeben. Die Werke dürfen nicht älter als zwei Jahre sein.