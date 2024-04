Kaarst muss sparen Wo die Stadt den Rotstift ansetzen will

Kaarst · Der Haushalt der Stadt befindet sich in einer Schieflage. Ab 2025 muss Kaarst jährlich 15 Millionen Euro einsparen, doch die Haushaltssicherung droht bereits ein Jahr früher. In Form einer langen Liste von Sparmaßnahmen will die Stadt gegensteuern. Doch wo setzt sie den Rotstift an?

05.04.2024 , 04:50 Uhr

Die Verwaltung der Stadt Kaarst hat gemeinsam mit der KGSt eine Liste mit Einsparpotenzialen zum Haushalt 2024 erstellt, über die in der kommenden Woche abgestimmt wird. Foto: dpa