Schützen in Vorst : Schwenz wird Ehrenmitglied der Eustachius-Bruderschaft

Vorst Die Mitgliederversammlung der St.-Eustachius-Schützenbruderschaft Vorst war gut besucht.

In Zeiten des Coronavirus war aber nicht alles so wie sonst: Getränke wurden ausschließlich in Flaschen serviert, auf Gläser wurde an diesem Abend verzichtet. Dass die Versammlung mehr als eine Stunde länger dauerte als sonst, lag an einem Antrag des Schützen Klaus Lauer. Er war als Organisator einer Rom-Reise auf Mehrkosten von 660 Euro sitzengeblieben, wollte das Geld aus der Bruderschaftskasse erstattet bekommen.