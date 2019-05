Veranstaltung in Kaarst : Gute Resonanz für ersten Schützentrödel

Kaarst Bei der Premieren-Veranstaltung der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft gab es einige Schnäppchen.

Johannes Hügen hatte seine 500 Quadratmeter große Halle zur Verfügung gestellt, in der sich die Interessenten und Anbieter schon ein bisschen verloren vorkamen – ein Zehntel der Größe hätte deutlich ausgereicht. Dafür mangelte es an Umkleidekabinen, schließlich waren auch lange Festkleider im Angebot. Der neue Kassierer Guido Otterbein und Detlef Schmitz von den Scheibenschützen waren auf die Idee gekommen, dieses Forum anzubieten. Schmitz, begeisterter Schütze und Jäger, hatte im Hunsrück die Wildschweine geschossen, die am Samstag – zu Wurst verarbeitet – zusammen mit einem Brötchen reißenden Absatz fanden. Um 11 Uhr wurde der Trödelmarkt eröffnet und innerhalb der ersten Stunden kamen die meisten Besucher. Der Termin, am letzten Spieltag der Bundesliga, erwies sich als nicht optimal. Längst nicht alle Besucher kamen aus Kaarst: Manfred Wankum war aus Weckhoven gekommen. Er fand sehr schnell einen schwarzen Hut und eine grüne Jacke: „Ich kenne zwei, drei junge Schützen, denen die Jacke passen könnte“, erklärte Wankum, der Potenzial für solche Märkte sieht: „Fast jeder Schütze hat etwas im Schrank, was er nicht mehr braucht.“