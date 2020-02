Neujahrsempfang in Kaarst : Grüne zeigen sich von ihren Themen überzeugt

Neujahrsempfang in Kaarst

Kaarst „Ich denke, wir haben die richtigen Themen und ich kann diese gut vermitteln“: Nina Lennhof, Stadtverbands-Vorstandssprecherin und Bürgermeister-Kandidatin der Kaarster Grünen, trat am Samstag Abend auf dem Neujahrsempfang ihrer Partei selbstbewusst auf.

Alles war eine Nummer größer als in den vergangenen Jahren: Statt in die Geschäftsstelle hatten die Grünen erstmals ins Kunst-Café Einblick eingeladen, statt des Landtagsabgeordneten Oliver Keymis sprach der Bundestagsabgeordnete Oliver Krischer und die Zahl der Mitglieder ist innerhalb der vergangenen zwölf Monate von unter 60 auf knapp über 70 gestiegen.

„Geliehene Sachen macht man nicht einfach kaputt“, sagte Nina Lennhof. Und die Erde ist nunmal geliehen. Die Bürgermeister-Kandidatin räumte zwar ein, dass auch andere Fraktionen mit Ausnahme der AfD erkannt hätten, dass etwas gegen den Klimawandel unternommen werden müsse, aber es passiere zu wenig. Was Oliver Krischer besonders scharf kritisierte: Dass die erneuerbaren Energien in Deutschland ausgebremst würden – viel zu wenig neue Windkraft- und Photovoltaikanlagen in letzter Zeit.