Kaarst : Grüne stellen Antrag für "Hochzeitswäldchen"

Kaarst Die Grünen wünschen sich einen Ort in Kaarst, an dem Menschen zu besonderen Anlässen einen Baum pflanzen können. Ein Antrag, der genau darauf abzielt, soll im kommenden Umweltausschuss (BUNA) am 19. Juni eingebracht werden.

Der BUNA soll dann die Verwaltung beauftragen, Vorschläge für einen geeigneten Standort für ein sogenanntes Hochzeitswäldchen in Kaarst zu unterbreiten. Viele Menschen würden sich wünschen, zu besonderen Anlässen, wie etwa einer Hochzeit, einer Taufe, oder ähnlichem, einen Baum zu pflanzen, begründen die Grünen ihren Antrag. Die Stadt Kaarst sollte aus diesem Grund eine Fläche zur Verfügung stellen, an dem dies geschehen kann. Bei dem Konzept wird der Baum gespendet, es würden der Stadt also nach Aussage der Grünen nur die Kosten für die Bereitstellung und Pflege des Grundstücks entstehen. An jedem Baum könnte eine Plakette angebracht werden. Andere Städte setzen dieses Konzept bereits erfolgreich um, wie zum Beispiel Krefeld.

"Bei diesem Projekt könnte auch eine Streuobstwiese entstehen, wie sie früher in Kaarst typisch war, aber leider nach und nach in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten wegen Bautätigkeiten verschwunden ist", sagen die Grünen. Somit könne ein weiterer Ort in Kaarst geschaffen werden, der die Identifikation mit der Stadt einerseits und dem Arten- und Naturschutz andererseits dienen würde. Bisherige Vorstöße in dieser Richtung sind gescheitert.

(csk)