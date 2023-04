Millionen-Projekt in Büttgen Erste Kostenschätzung für Sportforum

Büttgen · Für die Sanierung des Sportforums in Kaarst wird ein zweistelliger Millionenbetrag kalkuliert. Wie viel es tatsächlich ist, was die Stadt zahlen muss und was es an Förderungen gibt.

26.04.2023, 13:05 Uhr

Diese Grafik zeigt, wie das Sportforum nach der Sanierung aussehen könnte. Die Stadt wartet nun auf eine Mitteilung des Landes, wie viel Prozent des Projektes gefördert werden. Foto: Architekturbüro Ledwig/Spinnen

Vor rund sechs Jahren hatte das gemeinsame Projekt von Stadt, Land, Rhein-Kreis und Trägerverein begonnen, nun wurde im Sportausschuss am Dienstag die erste Kostenschätzung für die energetische Sanierung des Sportforums in Büttgen öffentlich gemacht. Stand jetzt ist mit Kosten in Höhe von rund 24,5 Millionen Euro brutto zu rechnen. Davon muss die Stadt Kaarst – ebenfalls Stand heute – 29 Prozent zahlen. Weitere 29 Prozent werden vom Rhein-Kreis gezahlt, 42 Prozent der Gesamtsumme von der Staatskanzlei gefördert. Das allerdings ist die optimale Verteilung der Prozente, so stellt sich zumindest die Stadt die Kostenteilung vor.