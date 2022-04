Angebote und Aktionen : Großer Andrang beim Ostermarkt in Büttgen

Der Ostermarkt in Büttgen lockte mit zahlreichen Ständen und Angeboten – und zog am Sonntag massig Besucher an. Foto: Andreas Woitschützke

Büttgen Bei der Veranstaltung in Büttgen gab es eine Menge zu entdecken. Und wer wollte, konnte herausfinden, was Krapfen mit Ostern zu tun haben.

Als am Sonntagnachmittag dunkle Wolken aufzogen, konnte das die positive Bilanz des Büttgener Ostermarktes schon nicht mehr trüben. Viele Besucher hatten sich rechtzeitig auf den Weg gemacht. Es war schön, mal wieder unter Menschen sein zu können. Zwar fehlten die Handwerker, aber trotzdem gab es jede Menge Interessantes zu entdecken.

Das Radland Kirchhartz war mit seinen Pavillons gut 100 Meter in den Ort gerückt. Die Resonanz war enorm, die Auswahl an Fahrrädern ebenso. Wenige Meter entfernt verteilte Daniela Schneiders Schoko-Osterhasen. Ihre Botschaft lautete: „Ich habe ab sofort das Reisebüro übernommen.“ Am Standort hatte es bis zur Geschäftsaufgabe über 40 Jahre lang ein Reisebüro gegeben. „Büttgen ohne Reisebüro geht gar nicht“, sagte Daniela Schneiders.

Ein bisschen Sonne tanken konnte man am Sonntag schon, beispielsweise vor der Eisdiele La Rosa. Wer der Bräune etwas auf die Sprünge helfen wollte, fand in der Parfümerie das passende Produkt, und das auch noch mit 20 Prozent Rabatt. Die Stehtische vor dem Stand von Jess-Tischkultur waren mit lila Stoff überzogen, und es war schwer, dort einen freien Platz zu ergattern. Schlange stehen war vor dem Grillstand Pflicht. Kinder hatten nicht ewig Lust aufs Entenangeln. Was sie reizte war, das Jan-van-Werth-Relief zu erobern, daran hochzuklettern und dann die Aussicht zu genießen.

Gut gelaunt produzierten Konditormeister Thomas Puppe und seine Tochter Caroline Krapfen. Vater und Tochter konnten die Nachfrage kaum befriedigen, und auf die Frage, was denn Krapfen mit Ostern zu tun hätten, blieb Thomas Puppe die Antwort nicht schuldig: „Sie sehen fast aus wie Ostereier.“ Der Fahrschulwagen von „Tempotom“ war voller Luftballons. Wer die Zahl der Luftballons erriet, konnte sich über einen Tablet-PC freuen. Wolfgang Grüe hatte seine handwerklichen Fähigkeiten für die gute Sache genutzt: Seine Osterhasen und Osterglocken aus alten Holz verkaufte er, der Erlös soll den Flüchtlingen aus der Ukraine zugute kommen.