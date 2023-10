Fotos Großbrand in Mehrfamilienhaus in Holzbüttgen

Die Kaarster Feuerwehr ist am Samstag, 21. Oktober 2023, um 14.30 Uhr zu einem Wohnungsvollbrand in einem großen Mehrfamilienhaus an der Platanenstraße in Holzbüttgen alarmiert worden.Aktuell kommt es auf der Platanenstraße in Kaarst zu einem Großeinsatz. Eine Wohnung, im 5. Obergeschoss eines großen Mehrfamilienhauses, brannte in voller Ausdehnung. Laut offiziellen Informationen gibt es derzeit 47 Betroffene und insgesamt 6 Verletzte. Feuerwehr und Rettungsdienst sind mit 150 Einsatzkräften vor Ort. *** Local Caption *** 21.10.2023 ++Kaarst++ Großeinsatz: Wohnungsvollbrand in einem großen Mehrfamilienhaus - 47 Betroffene - 6 Verletzte - 150 Einsatzkräfte vor Ort Aktuell kommt es auf der Platanenstraße in Kaarst zu einem Großeinsatz. Eine Wohnung, im 5. Obergeschoss eines großen Mehrfamilienhauses, brannte in voller Ausdehnung. Laut offiziellen Informationen gibt es derzeit 47 Betroffene und insgesamt 6 Verletzte. Feuerwehr und Rettungsdienst sind mit 150 Einsatzkräften vor Ort.