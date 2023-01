Mitgliederversammlung der Bruderschaft Grenadier Krüll wird Brudermeister der Schützen in Büttgen

Büttgen · Wachwechsel an der Spitze der Bruderschaft in Büttgen: Auf Franz-Josef Bienefeld folgt Frederick Krüll, der in dem Verein seit 1986 aktiv ist. Was man über ihn wissen muss.

22.01.2023, 14:44 Uhr

Franz-Josef Bienefeld (l.) übergibt sein Amt an Frederick Krüll. Foto: Georg Salzburg (salz)

Die Büttgener Schützen haben einen neuen Brudermeister: Frederick Krüll löst Franz-Josef Bienefeld ab, der auf eine erneute Kandidatur verzichtet hatte. Krüll wurde am Samstag mit überwältigender Mehrheit gewählt. Gegenkandidaten gab es nicht. Der promovierte Jurist stammt aus Büttgen, er ist 45 Jahre alt, verheiratet mit Susanne (42) und gehört dem Grenadierzug „Zugvögel“ an, den er vor 30 Jahren gründen half. Seine Schützenlaufbahn startete er 1986 bei den Edelknaben. Krüll war 1990/91 Schülerprinz der Bruderschaft, beim Bundesfest 2015 Sprecher des Arbeitskreises „Gottesdienste“ und stammt aus einer Schützenfamilie. Vater Dieter marschiert in Büttgen mit und war in Neuss Major der Scheibenschützen. Das zuletzt vakante Amt des Geschäftsführers konnte mit Rolf Berweiler neu besetzt werden. Holger Jackisch löste Roman von Oppenkowski als Schatzmeister ab. Pascal Münten folgt auf Karl-Heinz Palmen im Amt des stellvertretenden Schießmeisters. Hans-Peter Kallen bleibt Schatzmeister, Stefan Reinelt wurde als Pressewart bestätigt. Dasselbe gilt für den Vorstand des Festausschusses: Ingo Thurow bleibt Vizepräsident, Ralf Konnertz Schatzmeister, Wilhelm Reckmann Platzwart und Ansgar Leitzke Edelknabenführer. Reinhard Block ist nicht nur Oberst, er kümmert sich jetzt zusätzlich um die Pampusschule. Er verabschiedete jetzt mit Hermann-Josef Cremer, Klaus Prüfer und Fritz Bicking drei Männer, die sich ehrenamtlich um die Vermietung der Pampusschule gekümmert haben. „Es fehlt aber noch jemand, der mich und Hans-Peter Kallen unterstützt“, erklärte Block. Andernfalls stelle sich die Frage, „ob wir die Pampusschule weiter betreiben können“. Ansonsten haben die rund 700 Schützen alles, was sie zum Feiern des Schützenfestes Ende Juni brauchen: Lars Witte ist Schützenkönig, seine Minister heißen Jörg Berghoff und Dirk Weyers. Die jungen Schützen werden durch den Jungkönig Niels Schulten vertreten.

(barni)