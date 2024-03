Infoveranstaltung zum Glasfaserausbau in Kaarst Bürger müssen sich bis Juni entscheiden

In einem Vortrag von 40 Minuten stellte GigaNetz-Projektleiter Dennis Schiefke das Unternehmen vor und warb anschließend massiv dafür, sich an dem geplanten Glasfaserausbau zu beteiligen, wobei immer wieder seinen Lieblingssatz „Das kriegen wir hin“ fiel. Denn Glasfaser transportiere Datenvolumen weitaus besser als kupferbasierte Leitungen, die abfallen können. Aktuell plant GigaNetz den Ausbau an 5707 Adresspunkten mit 12.162 Wohneinheiten. Der Anschluss soll in jedes Haus und in jede Wohnung gelegt werden – auch wenn der Abstand zwischen Haus und Straße groß ist oder wenn ein Haus über sehr viele Mietparteien verfügt. Während der Ausbauphase erfolgt der Hausanschluss kostenfrei. Allerdings nur, wenn das Gebäude im entsprechenden Gebiet liegt und ein Tarif gebucht wurde.