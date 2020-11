Das niederländische Unternehmen VWT (Volker Wessels Telecom) verlegt auf der Rose-Ausländer-Straße in Vorst Leerrohre, in die später Glasfaserkabel kommen. Die Deutsche Glasfaser verspricht, dass alle Arbeiten in den Stadtteilen Vorst und Driesch vom Tiefbauamt abgenommen werden. Foto: Stephan Seeger